Las mejores imitaciones de Fátima Flórez, pareja del presidente Javier Milei, en Showmatch

María Eugenia Flórez es conocida con el sobrenombre artístico de Fátima Flórez. Es distinguida por haber sido conductora de Plan TV, pero sobre todo por sus imitaciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Periodismo para Todos, el programa conducido por Jorge Lanata.

En la actualidad, Fátima es una de las figuras del momento, ya que es la novia del flamante presidente electo de los argentinos, Javier Milei. Por esta razón, indagamos en instancias de su pasado, para focalizarnos en algunas de sus mejores imitaciones en la televisión, particularmente en el programa conducido por Marcelo Tinelli, 'ShowMatch'.

Fátima es una mujer multifacética: modelo, bailarina, actriz, humorista e imitadora. De hecho, a lo largo de su carrera ha ganado diversas nominaciones y premios incluyendo dos Martin Fierro, en 2013 y 2015, por sus imitaciones en 'Periodismo para Todos' y 'ShowMatch'. En esta oportunidad, hacemos una lista con varias de las actuaciones de la primera dama.

Cuando Fátima participa en 'Showmatch' suele imitar a diversos personajes mediáticos, bailarines, actrices, jurados y demás. Una de sus actuaciones estrella fue hace tres años, en una ocasión que se le ocurrió ponerse en la piel de Moria Casán, la reconocida actriz y jurado del programa de Tinelli. En aquella oportunidad, Fátima se vistió y jugó con la personalidad explosiva de la mediática, así que hizo reír a toda la audiencia, incluyendo a la mismísima Moria.

En programas recientes, Fátima se animó a imitar a Charlotte Caniggia y se puso a opinar sobre su "relación" con Coti Romero, la ex 'Gran Hermano' y también se animó a hablar de su opinión sobre los diversos jurados. "Del jurado, de Ángel que pensás?", le preguntó Marcelo Tinelli, por lo que Flórez respondió en su papel: "Ángel me cae bien, es sincero". Luego continuó y dijo: "Pampita está siempre con una sonrisa, pero no se que quiere decir eso, si es bueno o malo", así que el público estalló de la risa.

Hace unos días, Flórez hizo una imitación donde dejó riendo a todo el estudio, ya que se puso en la piel de Yanina Latorre, la polémica periodista y esposa de Diego Latorre. En esta oportunidad, la imitadora habló sin tapujos y criticó a más de una personalidad del espectáculo.