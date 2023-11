Sol Pérez modeló su precioso look y conquistó miles de corazones con su belleza

Un día más, Sol Pérez se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esta red social, la panelista de Telefe cuenta con más de seis millones de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de comentarios.

Sol Pérez es muy activa en Instagram

Ahora, la futura mujer de Guido Mazzoni modeló su precioso look antes de ir al ciclo del canal de las tres bochas en el que trabaja y conquistó miles de corazones con su belleza. "Se los subo acá también porque me encantó", redactó junto a las imágenes.

Mirá el video de Sol Pérez

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Primera vez que entro a leer comentarios (Siempre ponen cosas malas o insultos). A ver qué pusieron... y todas cosas lindas", señaló una internauta. Sol no dejó pasar la observación y le respondió: "Es verdad lo que decís. Y me encanta que mi insta se haya convertido en un lugar de mensajes lindos, donde nos apoyamos y tiramos buena onda".

Otros, sumaron: "Sol es un fuego puro, quien diga algo malo de ella es envidia posta, es una mina que no jode y la bardearon siempre en los canales por mostrar el tremendo lomazo que tiene, yo la re banco", "Hasta un repasador le queda bien", "Hermosa, si te vestís con diario te aseguro que vas a lucir igual de bella... sos impresionante" y "Que bien me cae esta mina".

Sol Pérez y Guido Mazzoni celebrarán su boda el 25 de noviembre

Pérez se está preparando para el gran festejo de su boda el próximo 25 de noviembre. Mientras cuenta los días, quien se encarga de toda la organización es Claudia Villafañe. Hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá. Lo que se sabe es que, por pedido de la pareja, los invitados no podrán utilizar celulares.