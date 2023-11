Sol Pérez enseña su sencilla rutina para tener el abdomen marcado

Sol Pérez es reconocida en el mundo del entretenimiento, por su participación en diversos programas de televisión del mundo deportivo y la farándula. Hoy en día es panelista en 'Cortá por Lozano', trabaja en diversos proyectos personales y además se dedica a subir contenido a las redes sociales. De hecho, en su cuenta personal de Instagram, la siguen más de 6,5 millones de usuarios.

Si analizamos el perfil de Sol, podemos encontrar fotos y videos del detrás de escena de su trabajo en televisión, sus looks, viajes, reuniones con amigos y demás. Sin embargo, el contenido que mayormente publica Pérez tiene que ver con el fitness y la vida saludable. A veces comparte sus secretos de entrenamiento, mientras que en otras ocasiones muestra su lado más divertido.

Mira el video

Al parecer, esta semana Sol se inspiró y decidió compartir una parte de su rutina de ejercicio enfocada en el abdomen, para lograr un vientre plano. No solo compartió dos videos con diferentes ejercicios para trabajar la zona, sino que después subió un clip para reírse de sus estados cuando va al gimnasio.

Mira el video

En esta ocasión, para trabajar el abdomen Pérez hizo tres ejercicios sencillos, pero efectivos. Para el primero, realizó una plancha alta con apertura de piernas y brazos. Según las palabras de la mediática, esta plancha es bastante difícil, pues colocó un emoji de calavera. Para continuar, Sol hizo una serie de espinales y luego abdominales haciendo una elevación simultánea de un brazo y una pierna contrarios.

Mira el video

Para finalizar, Sol decidió publicar un divertido video donde mostró sus diferentes estados en el gimnasio y le hizo una pregunta a sus fans: "¿A ustedes también les pasa?", para mostrar que a veces se arrepiente de ir, o en ocasiones se siente muy cansada y no tiene ganas de entrenar. Obviamente, los usuarios le dejaron sus respuestas en la caja de comentarios. "Hola Sol sos una Grosa!! Me encanta como entrenas", "Yo directamente no entreno", "Me pasa igual a veces y me faltan ganas, pero de alguna forma le meto onda después y me siento bien de haberlo hecho", fueron los mensajes que le dejaron sus seguidores.