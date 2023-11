Esta es la llamativa rutina de maquillaje nocturno que pone en práctica, Ester Expósito para salir

Ester Expósito se sumó a un nuevo episodio del equipo de Vogue Spain. La artista de Élite compartió vía Tiktok cómo se maquilla para una salida nocturna, y aquí te pasaremos paso a paso todos los tips qué dio en pantalla.

A tener en cuenta

Rutina de skin care

Previo a comenzar siempre ponte una vincha de toalla o felpa para qué el maquillaje no se vaya al cabello

1. Utiliza crema limpiadora combinada con un mínimo pequeño puñado de café y agua. Haz la mezcla y luego el mix casero exfoliante comienzas a ponerlo por toda la cara.

En medio del aplique, Ester Expósito cuenta qué es un tip qué le enseñó su madre puesto qué en su época adolescente al no cuidarse el rostro se llenaba de acné.

Noticias Relacionadas Desde España, Nicolás Furtado habló por primera vez de su noviazgo con Ester Expósito y se deshizo en halagos

Luego de hacer pequeños círculos y sumar abundante agua para no dejar ningún resto de célula muerta, pasa una toalla y date pequeños golpecitos.

2. Seguido aplica cuatro gotas de serum y continúa en modo círculo por todo el rostro. Este siguiente producto lo aplica en pos de cuidar su cara puesto qué al ser de piel sensible si no la protege se le quema o irrita.

3. Para la zona de los ojos utiliza contorno de ojos y aceite de labios de la marca internacional Charlotte Tilbury en su caso para exfoliar utiliza azúcar para ayudar a activar la circulación de los labios.

Fuente: imagen - tiktok @voguespain

pequeños toques.

Versión 'get ready with me' por Ester

1. Base de Christian Dior en su caso aplica pequeños puntos por todo el rostro y luego procede con una brocha ancha a exparcirlo haciendo pequeños círculos.

2. Corrector: Ester utiliza el high cover de Yves Saint Laurent segun su experiencia propia es un producto super suave y lo aplica por la parte inferior del ojo y se da pequeños toques con el dedo.

3. Una vez qué haces eso procede a ponerte un polvo iluminador, la joven usa uno de Fenty qué da efecto natural en toda la cara.

4. Para ponerse bronceador recomienda una brocha un poco menos gruesa así es fácil de agarrar.

5. El secreto qué utiliza para el rubor es mezclar un tono oscuro y otro claro y luego exparcirlo por la zona de la mejilla.

6. Para la parte de los labios utiliza un lapiz labial de la marca Essence super económico y qué le hace tenerlos bien prolijos, definidos y bien marcados.

7. Para el delineado perfecto usa un polvo de Dior en tono negro y con la ayuda de un pincel pequeño se hace la eyeliner bien finito y se ayuda con un lapiz negro para unificar.

8. Coloca en los parpados un iluminador bien claro.

9. Rizar las pestañas

10. Para el rimmel tiene el tip de agrupar las pequeñas pestañas en forma de estrella.

Fuente: imagen - tiktok @voguespain

modo estrellas

11. Utiliza un pincel para ponerle color a las cejas.

12. En su caso agrega un infaltable, ponerse pecas de negro.

Fuente: imagen - tiktok @voguespain

pecas maquilladas.

Puedes verlo completo aquí