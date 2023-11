Con un catsuit super corto, Issa Vegas se mostró ultra desafiante en medio de su viaje por Roma

Issa Vegas continúa paseando por Europa y en medio de los días festivos por Halloween eligió volver a dejar la vara de la sensualidad en lo más alto y es qué al igual qué tantas otras celebridades, la modelo escogió diversos diseños para luego crear contenido en sus redes. Así fue cómo por medio de Instagram cautivó a sus millones de followers.

Coneja total black

"Es oficialmente Halloween", reza la descripción qué Issa Vegas puso en su reel mientras se la veía camianndo por una de las calles de Roma y haciendo el Lypsinc de Regina George de la película "Chicas pesadas'.

En el video se la ve representando uno de los looks qué usó Rachel McAdams, personanificando a la envidiosa y bellísima joven de Mean Girls es por ello qué optó por llevar un catsuit negro super escotado y una vincha de conejo para terminar de completar el look.

Automaticamente su reel llegó a cosechar más de un millón de visualizaciones y en el qué recibió cientos de comentarios: Bellísima / bebé / preciosa / hermosa / divina / maravillosa / bella / amor / conejo sexy / bonita dama...//. Entre tantos otros qué fueron circulando.

Dos más

Cómo si fuera poco, Issa horas más tarde volvió a dejar a todos completamente mudos con otros disfraces qué estaba preparando para mostrar a cámara

Fuente: imagen - @issavegas

marinerita.

Cómo segundo atuendo optó por jugar con el Cosplay, es decir disfrazarse de un personaje del mundo del animé. Allí se la vio a cámara con una calza azul oscuro, top blanco y en sus pechos un moño de color rojizo, ademas de haber cubierto su cuello con raya marinera.

Chica 'pop'

Ya para cerrar optó por representar en el mundo de la industria musical y es por ello qué escogió un outfit al estilo Christina Aguilera, uno de los atuendos qué más han elegido las estrellas para Halloween.

En el video se la ve bailando 'Dirrty' y llevando muy poca ropa. En la parte de arriba una bikini blanca con rayas rojas, tanga roja y pantalón sobresalido de rojo y negro, además de haber sumado para qué la imitación fuera perfecta las trenzas de la intérprete musical.