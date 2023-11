Las plantas que todo principiante puede tener en su jardín

¿A quién no le gusta la idea de tener un hogar armónico, decorado y lleno de frescura? Sin dudas, se trata de la descripción perfecta a la idea de tener plantas en el hogar. La cuestión es que algunas personas creen que tener plantas requiere de un tremendo cuidado cuando, en ocasiones, no es así. El cultivo de plantas puede ser posible hasta para los principiantes en el mundo de la jardinería, aunque no lo crean.

Para fortuna de aquellos que comienzan a interesarse por las plantas, hay un sinfín de especies que dan vida y color al jardín y a los espacios interiores, que no requieren de mucho cuidado. Por eso, a continuación, revelamos de cuáles se trata, para que emprendan la búsqueda.

De acuerdo con la creadora de contenido de plantas para Tik Tok, Ariadna Carrazco López, las variedades perfectas para empezar son, sin dudas, la Echeveria pallida, el Syngonium phodofyllum, la sansevieria, la tradescantia tricolor y la Euphorbia Millii, conocida también como la Corona de Espinas.

La sansevieria requiere de pocos cuidados. Foto: Shutterstock

La Echeveria pallida, una suculenta, es resistente y requiere pocos cuidados. Solo necesita luz solar indirecta y riego ocasional. Por su parte, el Syngonium phodofyllum, conocido como planta flecha, es versátil y tolerante. Prefiere ambientes con humedad y luz indirecta, siendo ideal para interiores.

La sansevieria, o lengua de suegra, es una planta de interior que prospera en condiciones de poca luz y necesita riego moderado, perfecta para principiantes. Por otro lado, la tradescantia tricolor añade un toque vibrante con sus hojas multicolores. Requiere luz brillante pero indirecta y riego regular.

La Euphorbia Millii, de apariencia exótica con sus flores en forma de corona, es relativamente fácil de cuidar. Esta planta solo necesita luz solar directa y riego moderado para poder subsistir. Para un cuidado básico de estas plantas, se recomienda un sustrato bien drenado y macetas con agujeros para evitar el encharcamiento. El riego debe ser moderado, permitiendo que la tierra se seque entre cada riego para evitar el exceso de humedad, especialmente en plantas suculentas como la Echeveria pallida.

La fertilización debe hacerse durante la primavera y verano con un fertilizante equilibrado, siguiendo las indicaciones del envase. Y, por último, la limpieza regular de hojas y el control de plagas asegurarán un crecimiento saludable de las especies del jardín.