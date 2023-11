De espaldas, Jennifer Lopez conquista a todos al modelar sus curvas

Jennifer Lopez es una de las reinas indiscutidas de la industria del entretenimiento, que supo destacar como actriz, cantante y también como influencer en redes sociales. A través de más de treinta años de carrera, JLo dejó una huella imborrable en la cultura popular.

De joven, la artista nacida en El Bronx, Nueva York, se decidió a actuar y a ser parte de la industria. Con mucho esfuerzo, llegó a protagonizar películas exitosas como "Selena", donde interpretó magistralmente a la legendaria cantante Selena Quintanilla, consolidándose como una actriz versátil y talentosa. Continuó su éxito en el cine con otras cintas de todo tipo de género cinematográfico, como "Cercana obsesión", "Maid in Manhattan" y "Nunca más".

Pero la actuación no fue lo único que la impulsó, puesto que JLo también supo desenvolverse como una hitmaker de la música. JLo ha sido una sensación mundial con éxitos como "On the Floor" y "Let's Get Loud", fusionando estilos que van desde el pop hasta la música latina con un poder increíble.

JLo lució un vestido ed

Rob Zangardi. Foto: INSTAGRAM @JLO

En los últimos años, Jennifer Lopez se “aggiornó” como la mayoría de las estrellas volcándose a crear contenido para las redes sociales. Así fue que, sobre todo en Instagram, la estrella de 54 años, se convirtió en una influencer con más de 252 millones de seguidores. Precisamente, en esa red social, Jennifer comparte detalles de su vida cotidiana, consejos de estilo y momentos significativos, la ha convertido en un referente de moda.

Es más, en las últimas horas, Lopez volvió a causar furor con un posteo en el que modela un vestido del diseñador Rob Zangardi. Se trata de una pieza ajustada a su cuerpo, de color beige y de corte largo. Enseguida, la diva se llenó de comentarios como los siguientes: “Hermosa fina elegante sin ser vulgar lo máximo”; “la diosa a la que le rezo every single day”; “Estás como un chocolate”; “Jlo no necesitas ningún photoshop”; “La mujer más linda por encima de 50 en el mundo”; “No es solo tu belleza, sino tu fundamento lo que admiro. Haces que la vida parezca realmente bien”; “Es mi princesa; Dios te bendiga siempre”; “SIMPLEMENTE LA PERSONA MÁS HERMOSA POR DENTRO Y POR FUERA, NADA MÁS QUE DECIR. ESTOY ENAMORADA”; “TE AMO REINAAAA”.