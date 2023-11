Netflix: la película plagada de acción que no te dejará moverte del sillón

Netflix nos ofrece las mejores películas de acción y suspenso en su catálogo pero a veces, suele ser difícil decidirse por una. Ahora, te presentamos una de las películas que rompe esquemas y que no dejará que te muevas de tu sillón por una hora y cuarenta minutos.

Aunque esta película no sea reciente y cuando se estrenó en cines no tuvo el recibimiento esperado. En Netflix es una de las más vistas ya que sus usuarios no han parado de verla. El film al que hacemos referencia se llama "Anon" y fue estrenado en el 2018 con la participación de excelentes estrellas como Amanda Seyfried y Clive Owen.

Amanda Seyfried y Clive Owen. La película es recomendada para mayores de 16 años. Fuente: Netflix

"Anon" es una película de origen inglés que se presenta como un thriller de ciencia ficción. Es imperdible para aquellas personas que disfrutan de ver elementos de acción y suspenso. Si disfrutaste de series como Black Mirror, esta producción te resultará atrapante ya que trata aspectos similares, como la ciencia deshumanizada y futuros distópicos. "En un futuro en el que la privacidad es obsoleta debido a la tecnología, un detective investiga a una asesina en serie que no se encuentra en ningún archivo visual", se lee en la sinopsis oficial.

El film, dirigido por Andrew Niccol, se sumerge en temas de vigilancia, identidad y la pérdida de la privacidad. Fuente: Netflix

Como bien describe la sinopsis, el thriller de ciencia ficción se enmarca en un futuro donde la privacidad y el anonimato casi no existen. En este mundo, la tecnología ha avanzado tanto que el gobierno y las autoridades pueden acceder y visualizar todos los recuerdos y experiencias de la mente de las personas.

Sin embargo, existe un asesino en serie que no puede ser detectado. Por lo que la historia seguirá al detective que se encargará de buscarlo. Lo peculiar de caso es que el criminal logra borrar toda la evidencia de su existencia de los registros visuales, lo que representa un desafío sin precedentes.