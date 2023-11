El sencillo truco para limpiar los parlantes de tu celular y que suene mejor

En la era de la tecnología y la conectividad, los celulares nos ofrecen grandes herramientas, siendo una parte esencial de la vida diaria. Los smartphones no sólo son utilizados para conectarse con los seres queridos a través de la mensajería o llamadas, si no también para consumir contenido multimedia, como escuchar música.

Pero con el paso del tiempo podemos sentir que el sonido del celular va perdiendo calidad. Esto puede ser consecuencia del polvo y demás particulas que pueden hacer que el celular se acabe rompiendo. Es importante que los parlantes de los teléfonos móviles reciban un mantenimiento de limpieza por nuestra parte.

Para limpiar el parlante hay que evitar el uso de líquidos y de objetos puntiagudos. Fuente: Shutterstock

Como quitar la suciedad del parlante

Es importante que se apliquen métodos seguros y efectivos para limpiar los parlantes de sonido de manera adecuada. Al ser un aparato tecnológico también debemos conocer que no tenemos que hacer en estos casos. Por ejemplo, se debe desconfiar de todos los métodos y remedios en los que se utilicen cualquier líquido como el agua, ya que eso será más perjudicial para el celular y no contribuirá a mejorar la calidad del sonido.

Aunque tengamos miedo de dañar el celular, la realidad es que podemos utilizar estos métodos caseros que harán que tus altavoces suenen con mas claridad. Por ejemplo, la utilización de masilla adhesiva puede ser un gran método para limpiar tu celular. Esto consiste en colocar pequeños trozos de masilla en los orificios y luego retirarlos. Si no contamos con masilla, podemos hacer lo mismo con una cinta adhesiva, que llega a los recovecos del parlante del télefono móvil.

Es importante que al momento de realizar la limpieza se retire la funda del celular. Fuente: Shutterstock

Por último, si no contamos con las herramientas para utilizar y realizar los trucos anteriores, podemos optar por usar las cerdas de un cepillo de dientes para limpiar y mejorar el sonido. Consiste en realizar movimientos suaves y circulares, que hará que el polvo se levante y se expulse hacia afuera con el mismo cepillo. En este caso, es importante no utilizar demasiada presión para no dañar la malla que protege el parlante.