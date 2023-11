Cuidado con ellos: estas son las razas de perros más peligrosas

Muchas personas escogen un perro para cuidar de sus hogares y para asegurarse de ello, buscan las razas más peligrosas y guardianas que existen. De hecho, los animales se ha convertido en una de las mejores opciones anti robo, incluso más que los sistemas de vigilancia.

Una mascota podrá alertar con rapidez cuando un extraño ha entrado a tu hogar y lo hará mediante fuertes ladridos. Incluso si el intruso es algo agresivo es probable que tu perro tome cartas en el asunto. Este animal tratará de proteger a sus seres queridos y hará lo necesario para que nada les pase.

Si no conoces a un perro, deberías mantenerte alejado. Foto: Archivo.

De hecho, existen algunas razas de perro que muestran ser más peligrosas y aterradoras que otras. Un factor determinante es el tamaño. Algunos mostrarán una imagen contundente, agresiva y fuerte que asustará e impresionará a quienes lo vean. Esto es una buena señal ya que alguien se lo pensará dos veces antes de entrar a tu jardín sin permiso.

Estas son las razas de perro más peligrosas

Entre las razas más peligrosas y aterradoras por su tamaño se encuentran el Gran Danés, Bullmastiff, Doberman, Pitbull, Rottweiler y Pastor Alemán. Este último perro cuenta con una inteligencia única que utilizará para cuidar a su familia como si fuera un rebaño de ovejas.

Estos perros tienen una mordida muy fuerte. Foto: Archivo.

Claramente, muchas razas que no están mencionadas aquí pueden ser igual o incluso más peligrosas que aquí. Esto puede explicarse a partir del contexto de vida del animal. No será lo mismo un perro que nació para fines de apuestas que uno que no. Por eso, la educación en un perro es uno de los principales factores que se debe considerar.