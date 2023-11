Así de encantadora se vería Elsa de Frozen si fuera humana, según la IA

"Frozen" de Disney se ha convertido en un clásico moderno que cautiva a audiencias de todas las edades con su narrativa emotiva y personajes memorables. En el corazón de esta historia está Elsa, la protagonista cuyo viaje de autodescubrimiento y empoderamiento resuena profundamente en los espectadores.

Elsa, la Reina de Arendelle, es un personaje complejo y fascinante. Desde una edad temprana, descubre que tiene el poder de controlar el hielo y la nieve. Sin embargo, temerosa de lastimar a los demás, especialmente a su hermana Anna, Elsa se somete a un aislamiento emocional, ocultando sus habilidades y reprimiendo su verdadera identidad.

Su lucha interna es uno de los elementos más conmovedores de la historia. Elsa se ve atrapada entre la obligación de cumplir con las expectativas sociales y su anhelo por la libertad y la autenticidad. Su conflicto interno es visualmente representado por su capacidad para crear el hielo y la forma en que este poder se manifiesta en su vida cotidiana.

A medida que la narrativa avanza, Elsa emprende un viaje hacia la aceptación de sí misma, liberándose del miedo y abrazando su individualidad. La famosa canción "Let It Go" se convierte en un himno poderoso que simboliza su liberación emocional y su decisión de no reprimir su verdadero ser.

Así se vería Elsa de "Frozen" si fuera real, según la IA. Foto: X (Twitter) / Midjourney

Es tanto el fanatismo que inspira Elsa de "Frozen" que los internautas se preguntaron cómo se vería si fuera real. Por eso, le pidieron a la herramienta Midjourney, de la Inteligencia Artificial, que creara la versión humana de Elsa y el resultado sorprendió a todos.