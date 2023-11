Netflix: prepárate para llorar y emocionarte sin parar con la miniserie más emotiva

Netflix nos ofrece una gran variedad de películas en su catálogo que nos acompañan en las diferentes emociones con las que vivímos día a día. Hay momentos que sólo necesitamos desahogarnos y ver un buen film de drama. Si estás buscando una miniserie que te llegue al corazón con una historia romántica, esta producción estadounidense te sorprenderá.

Es una tira que cuenta sólo con ocho episodios aproximadamente de 50 minutos cada uno y que ha logrado cautivar a la audiencia. Desde cero, o From Scratch cuenta con emotivas actuaciones que nos llevarán a conocer todo el proceso de enamoramiento de una pareja hasta que lleguen a los momentos más críticos de su relación.

La serie de Netflix, ha permanecido, desde su estreno, dentro de las series más vistas en Netflix Latinoamérica. Fuente: Netflix

La plataforma de streaming ha lanzado este emocionante éxito que cuenta con las actuaciones de Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea. La dirección corre por parte de Dennie Gordon y Nzingha Stewart. Está Inspirada en las famosas memorias publicadas en ‘The New York Times’.

De qué trata la miniserie "Desde cero"

"Desde cero" sigue el romance entre Amy Wheeler, una joven americana que durante su viaje de estudios a Italia, se enamora de Lino (Eugenio Mastandrea), un cocinero siciliano. Su apasionado romance irá enfrentando muchos problemas imprevistos, entre ellos las diferencias culturales de sus familias. Pero, todo cambiará cuando Lino es diagnosticado con una enfermedad terminal y ambas familias se ven obligadas a dejar de lado sus diferencias sociales.

La pareja debe sortear momentos muy díficiles en los que ponen a prueba su amor. Fuente: Netflix

La miniserie está basada en la novela de Tembi Locke, From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home. Y además, cuenta con tintes autobiográficos en donde la autora resalta su relación con su esposo Saro Gullo.