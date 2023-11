Si aún no decides qué hacer el fin de semana, aquí te proponemos un gran plan para disfrutar desde la comodidad de tu hogar. Te recomendamos una miniserie que está en Netflix, cuenta con cuatro episodios y es ideal para ver en estos días.

La luz que no puedes ver (All the Light We Cannot See, como su título original) es una producción dramática dirigida por Shawn Levy. Está basada en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer de Anthony Doerr. Es para mayores de 16 años.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "En los últimos días de la II Guerra Mundial, los caminos de una adolescente francesa ciega y un soldado alemán se entrecruzan. Basada en la galardonada novela de Anthony Doerr".

Netflix: la miniserie dramática de cuatro episodios ideal para ver el fin de semana

En el reparto están: Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc, una adolescente francesa ciega; Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc, cerrajero del Museo de Historia Natural de París, Hugh Laurie como Etienne LeBlanc, un solitario veterano de la Primera Guerra Mundial que sufre de TEPT (trastorno de estrés postraumático) y Louis Hofmann como Werner Pfennig, un joven alemán obligado a unirse y luchar por el régimen nazi.

A ellos se suman: Lars Eidinger como el sargento mayor Reinhold von Rumpel, Andrea Deck como Sandrina y Nell Sutton como la joven Marie-Laure LeBlanc.

El rodaje se realizó en Saint-Malo, un puerto en Ille-et-Vilaine, Bretaña (Francia). También en Budapest (Hungría), donde se recreó a París de la década del '40. El Palacio Festetics, el Castillo Zichy en Sopoly y el Palacio de Intercambio, son algunos de los lugares en donde se realizaron tomas para la miniserie.

Mira el tráiler