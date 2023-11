Guillermina Valdés se lleva todas las miradas con un llamativo video

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se fueron, por primera vez, de vacaciones juntos. La dupla está en los Estados Unidos y desde allí comparte contenido que nadie pasa desapercibido. Ahora, la actriz y modelo subió un llamativo video con el que se llevó todas las miradas.

En las imágenes, que subió a su cuenta de Instagram donde la siguen miles de personas, se la ve jugando al minigolf. "Ni a la bolita", escribió en el clip en el que se la ve entretenida.

Mira el video de Guillermina Valdés

Recientemente, a él le consultaron si había negociado con ella unas vacaciones de mochileros y respondió: "No, no. Me parece que las parejas no tienen que hacer las mismas cosas. Si buscás a alguien que sea igual que vos, se genera un vínculo narcisista".

Guillermina Valdés, hermosa

Y, en la misma entrevista con Teleshow, sumó: "Ella es muy deportista, así que caminar en la montaña seguro que podría caminar. Mejor que yo, seguro. Igual uno tiene que cuidar sus espacios. Te diría que uno viene hace seis años cuidando sus espacios de manera un poco egocéntrica".

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Furriel y Valdés se conocieron en el festival del Lollapalooza y Cupido los flechó. Se empezaron a seguir en Instagram y mantuvieron, por algunos meses, en secreto su historia de amor. Hoy se muestran juntos con mucha felicidad.