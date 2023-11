Romina Malaspina enseña su bellísima silueta y causa furor

Romina Malaspina es una figura muy popular del entretenimiento, tanto en las redes sociales como en la televisión. Su carrera saltó a la fama en 2015, luego de su participación en 'Gran Hermano' y años después sigue trabajando en proyectos de renombre. Recientemente, la mediática compartió una imagen presumiendo su belleza y se posicionó en el centro de atención.

Si bien no se consagró como la ganadora de la casa de 'Gran Hermano', su aparición en TV le abrió las puertas para obtener diversas oportunidades laborales tanto en el exterior como en país. Luego de su trabajo en el reality show, la mediática ganó popularidad y fue convocada para posar en revistas e incluso se introdujo en el ámbito del modelaje.

Romina Malaspina participó en dos reality shows del exterior: 'Doble Tentación' y 'Supervivientes'. Imagen de Instagram @romimalaspina.

Este año Malaspina fue invitada a participar en el 'Bailando' 2023, junto con Rodrigo Jara y Lu Basterrica. Sin embargo, a principios de octubre quedó eliminada del certamen. "Yo creo que me perjudicó mucho el tema de los jurados tan rotativos, porque cada uno que votaba, votaba con un criterio distinto. Las botas también me jugaron en contra, siento que fueron varias cosas, que sumado todo me perjudicó", expresó la mediática cuando participó en Desayuno Americano.

Dejando de lado su participación en el programa de Marcelo Tinelli, la mediática siguió con su trabajo como DJ, así como también modelando para las redes sociales. De hecho, hace unas horas Romina publicó una imagen que generó revuelo en su cuenta de Instagram, puesto que presumió su figura perfecta y posó con un traje de lencería.

Romina Malaspina desata una revolución presumiendo sus curvas. Imagen de Instagram @romimalaspina.??

En esta oportunidad, Malaspina posó con un conjunto de ropa interior de dos piezas. Un diseño de encaje en color bordó, combinado con un arnés del mismo tono. Esta vez, la mediática hizo la sesión de fotos en casa y aprovechó la ocasión para presumir sus curvas.