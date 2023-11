Catherine Fulop volvió a llevarse todas las miradas en Instagram

Si bien Catherine Fulop hoy no está actuando en ninguna telenovela, si lo hace en sus redes sociales. En Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la querida actriz venezolana-argentina suele compartir divertidos videos que se llevan todas las miradas. Así ocurrió con uno de los últimos que compartió.

Catherine Fulop es muy activa en Instagram

"¡A mi familia solo la critico yo! En vos... en tu voz... y, es una falta de respeto jajaja. ¿Qué opinan?", escribió junto a las imágenes y rápidamente la llenaron de corazones y mensajes.

Mira el video de Catherine Fulop

"No hace falta conocimiento. Es lógica común; nada más. Y lo de la suegra es más de lógica más común incluso", "¿Quedó claro o te mando un mail? Jajajaja", "Así es... mi familia en tu boca es una falta de respeto, pero... hablar de tu mamá ya es otra ley. Quiero conocer esa ley", "Me encanta esta mujer", "Tan bella Cathy", "Cómo me hacés reír, divina" y "Sos lo más", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Fulop maravilló en una gran cantidad de telenovelas. Abigail, Pasionaria, Mundo de fieras, Déjate querer, ¡Grande, pa! y Taxxi, amores cruzados, son algunas de ellas. También, se destacó en el cine en Mercenarios, Marigold y Solos en la ciudad.

Catherine Fulop, preciosa a sus casi 60 años

Además, trabajó en teatro como vedette; en TV, como conductora y en festivales, como jurado. Cathy tiene una larga trayectoria y el público la ama. Como prueba de esto último están sus redes sociales, allí la llenan de cálidos mensajes.