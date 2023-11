Romina Malaspina sabe bien cómo llevarse todas las miradas con su belleza

El 2023 era el año de Romina Malaspina. Iba a tener su gran revancha en la pista del Bailando. Sin embargo, nada salió como esperaba y su participación fue mucho más breve de lo que creía. La ex Gran Hermano perdió en el teléfono contra otra joven que también salió del mismo reality, Juliana Díaz.

Romina Malaspina es muy activa en Instagram

"Tuve mucha gente que me votó, pero no sé qué pasó, la verdad", expresó Malaspina en Desayuno Americano después de su salida. "Creo que me perjudicó mucho el tema de los jurados tan rotativos", sumó.

Luego, Malaspina explicó: "Cada uno que votaba, votaba con un criterio distinto. Las botas también me jugaron en contra, siento que fueron varias cosas, que sumado todo me perjudicó".

Romina Malaspina, bellísima

Indignada, admitió: "Me pareció muy raro, yo sabía que realmente había mucha gente haciendo mucha banca para que yo me quede... Es raro". También, para despejar especulaciones, aclaró: "Yo no dije fraude".

En Instagram, Malaspina es muy activa y diariamente llama la atención de sus admiradores con el contenido que comparte. Ahora lo hizo con un pequeño video. Es que la mediática sabe a la perfección cómo llevarse todas las miradas con su gran belleza.

Mirá el video de Romina Malaspina