Netflix: la miniserie de cuatro capítulos ideal para disfrutar en una tarde

Para aquellos amantes de las miniseries, aquí una recomendación de una que está disponible en Netflix y es ideal para ver en una tarde. Tiene cuatro capítulos, de una duración aproximada cada uno de 45 minutos, es un drama y es para mayores de 13 años.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma es una producción estadounidense basada en la biografía On Her Own Ground de A'Lelia Bundles. Se estrenó en marzo de 2020.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Una lavandera afroamericana derrota a la miseria y funda un imperio de la belleza que la convierte en la primera millonaria por esfuerzo propio. Basada en hechos reales".

La miniserie es una ficción de la historia no contada y muy irreverente de la pionera y magnate del cuidado del cabello negro Madame CJ Walker y cómo ella superó hostilidades, rivalidades épicas, matrimonios tumultuosos y algunos familiares frívolos para convertirse en la primera mujer millonaria negra hecha a sí misma de Estados Unidos.

Netflix: la miniserie de cuatro capítulos ideal para ver en una tarde

En el reparto están: Octavia Spencer como Madam C. J. Walker, Tiffany Haddish como Lelia, Carmen Ejogo como Addie, Garrett Morris como Cleophus Walker, Kevin Carroll como Ransom, J. Alphonse Nicholson como John Robinson y Blair Underwood como Charles Joseph Walker.

Además, como artistas invitados están: Bill Bellamy como Sweetness, Zahra Bentham como Nettie, Mouna Traoré como Esther, Roger Guenveur Smith como Booker T. Washington y Kimberly Huie como Margaret Murray Washington.

El rodaje de la serie se realizó entre julio y septiembre de 2019 en las ciudades canadienses de Mississauga, Cambridge, Stratford y St. Catharines.

Mira el tráiler