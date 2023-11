Coti Romero se llevó todas las miradas en el recital de Taylor Swift

Taylor Swift vino a la Argentina con The Eras Tour y nadie quiso perderse el espectáculo. La cantautora estadounidense brindó tres shows ante un estadio de River repleto de fans que corearon y bailaron todas sus melodías.

"No puedo creer que tarde tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes", reconoció Swift en uno de los recitales.

Una de las que dijo presente fue Coti Romero, la correntina que salió de la última edición de Gran Hermano. En Instagram, la joven compartió algunas postales del show y se llevó todas las miradas.

"And he said It's supposed to be fun turning 21… (en español: y él dijo: se supone que debe ser divertido cumplir 21 años...). Que locura hermosa", escribió Coti. De inmediato, aparecieron los mensajes de sus admiradores.

"¿Soy yo o son parecidas?", "La Taylor argentina", "Que hermoso ese labial. Te queda tan lindo", "Nuestra Taylor correntina", "Preciosa! Qué lindo que hayas disfrutado", "Que lindo es verte sonreír Coty... se ve que estás radiante, esa mirada hermosa" y "Que mujer hermosa", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.