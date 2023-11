Catherine Fulop conoce cómo no pasar desapercibida: "Amor es darse los gustos"

Si hay alguien que conoce bien cómo no pasar desapercibido en las redes sociales es la bellísima de Catherine Fulop. La actriz venezolana-argentina tiene más de tres millones de seguidores en Instagram que quedan encantados cada vez que ella sube nuevo material.

Catherine Fulop, bellísima a sus casi 60 años

Sus publicaciones se llenan casi al instante de comentarios y halagos. Así ocurrió con uno de sus últimos videos. “Amor es… darse los gustos. En todos los colores. ¡Se les quiere!”, escribió junto a las imágenes en las que se la ve junto a una gran cantidad de cajas de zapatos.

Los mensajes no demoraron en aparecer. “Catherine Fulop se mantiene joven y bella desde que yo era una niña y miraba sus novelas con mi mamá. Me trae muy lindos recuerdos verla”, escribió una internauta. “Eres única. Muy gracioso, siempre me haces reír”, sumó otra.

Catherine Fulop es muy activa en Instagram

Además, otros admiradores agregaron: “Los zapatos, una belleza, pero nadie habla del vestido, está increíble. Pasa la data”, “Eres tan linda. Nunca cambies, tienes una linda energía, sigue así”, “Divina”, “Muy muy hermosa”, “La mejor, Catherine” y “Eres demasiado”.

Mira el video de Catherine Fulop