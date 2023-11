El apasionado gesto de Taylor Swift con Travis Kelce, luego de su show en Argentina

Taylor Swift llegó a suelo argentino el pasado 8 de noviembre para llevar a cabo las tres presentaciones de su gira 'The Eras Tour'. Sus fechas pactadas eran el 9, 10 y 11, pero el segundo recital tuvo que ser cancelado por malas condiciones climáticas. Por esta razón, recién el sábado 11 fue su segunda presentación en el Estadio Más Monumental. Al parecer, la cantante hizo vibrar a sus fanáticas, apodadas "swifties" durante más de tres horas y cuando terminó el show corrió a los brazos de su novio.

La cantante de Pensilvania presentó su show e hizo delirar al público con una performance brillante repleta de música, baile, una escenografía magnética y un vestuario deslumbrante. Una vez que la intérprete de 'Cruel Summer' terminó el concierto, que tuvo una duración de 3 horas aproximadamente, saludó a sus fanáticas y agradeció por el cariño y el amor que le brindaron.

Mira el video

Taylor pasó a saludar a los fans que estaban ubicados en las tribunas Belgrano y Centenario, con visión restringida, para finalmente desaparecer del estadio. En ese entonces, los y las swifties pudieron capturar el romántico momento que la cantante vivió con su pareja, Travis Kelce, el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL).

Mira el video

Él la estaba esperando en la puerta de la carpa del staff, para felicitarla por su grandiosa presentación. Por esta razón, cuando la intérprete de 'Love Story' lo vio, corrió a sus brazos para saludarlo y le dio un romántico y apasionado beso. Obviamente, los fanáticos que pudieron presenciar el momento llenaron el estadio de gritos y aplausos desaforados. Momentos antes, se había viralizado un video donde el público le cantaba "olé, olé, olé, olé, Travis... Travis..." y él alzaba las manos agradeciendo a los fans.

Taylor está muy enamorada

Para la segunda presentación, Swift decidió cambiar la letra de una de sus canciones, enviando un tierno mensaje a su novio. La intérprete cantó 'Karma', que pertenece a décimo álbum de estudio, 'Midnights', que fue lanzado el 21 de octubre de 2022 . En una parte de la canción, la letra dice: "Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me", pero Taylor cantó: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me", haciendo referencia a su pareja, quien juega para los Chiefs.

Mira el video