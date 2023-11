Respira profundo antes de ver a Ninel Conde como Alma Rey, veinte años atrás

Hay telenovelas que, por más que pasen los años, se quedan guardadas en los recuerdos de los espectadores que disfrutaron de cada uno de sus capítulos y se identificaron con algún personaje. Sin dudas, “Rebelde” es una de esas producciones que marcó un antes y un después en la televisión latina, y que quedó en las memorias de millones de personas.

"Rebelde" se emitió por primera vez en 2004 en la pantalla chica de México y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La trama se centraba en la vida estudiantil en el Elite Way School, explorando temas de amor, amistad y desafíos adolescentes. Con un elenco talentoso encabezado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez, la serie ganó millones de seguidores y dejó una marca duradera en la cultura popular.

Uno de los personajes destacados en "Rebelde" es Alma Rey, interpretado por la reconocida actriz y cantante Ninel Conde. Alma era la madre de Roberta Pardo, uno de los personajes principales encarnado por Dulce María, y, además, era una exitosa cantante y empresaria. Su personaje añadió un toque adicional de intriga a la historia, explorando temas de maternidad y las complicaciones en las relaciones madre-hija.

Ninel se puso en la piel de Alma Rey en "Rebelde". Foto: Captura Youtube

El fenómeno "Rebelde" no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también dejó una huella duradera en la cultura popular. Es por eso que, actualmente, hay quienes siguen los proyectos y las vidas de cada uno de los actores que formaron parte de la telenovela. Y, precisamente, Ninel Conde volvió a tocar los corazones de sus más antiguos fans, al recordar un escena en la que interpretó a Alma Rey, suscitando la nostalgia en la red.

Mira el video de Ninel Conde como Alma Rey

“Jueves de Alma Rey! Tbt. Ella siempre fue una Rebelde de corazón. ¿Cuántos se acuerdan de esta escena?”, escribió Ninel en Instagram. En seguida, sus fans comentaron: “Tu personaje fue lo máximo; tenía cosas de Roberta y Mía al mismo tiempo”; “¿Cómo no voy a recordar? Vi la novela de 8 veces y ahora también la estoy viendo… voy por el capítulo 375”; “O Brasil te ama, nossa eterna Alma Rey!!”; “Tengo solo una pregunta: aún guardas algunas de las prendas que usaste en la novela?”; “Feliz jueves, te mando besos desde el puerto de Veracruz”; “Desde esa época te sigo y quede enamorado de ti. Anhelo un comentario tuyo. Siempre te seguiré Ninel”; “Te amo! La mejor”; “Como no me voy a acordar y dejarlo de asistente jajajaj justo me la estoy volviendo a ver”; “GRITA, GRITA DURO”; “Jaja la jefa always, te echamos de menos”; “Como para que llegues así”.