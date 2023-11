Así es la inesperada participación de la Doctora Polo en el nuevo proyecto de Ozuna

Cada vez hay más colaboraciones en el mundo del espectáculo que no sabíamos que necesitábamos. Pues, a pesar de nunca haberlas imaginado, pueden sorprendernos y superar toda expectativa que teníamos sobre cada artista. Sin dudas, este es el caso del crossover entre Ana María Polo y Ozuna, dos personalidades que se manejan en rubros distintos, pero que se unieron para un nuevo producto.

Todo comenzó el jueves 9 de noviembre, cuando “el oso” compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, que desató todo tipo de rumores. Pues, en la imagen, se lo podía ver dándole un beso a la mismísima Doctora Polo. Entonces, hubo quienes creyeron que el artista puertorriqueño y la abogada habrían comenzado un nuevo romance, mientras que, otros, imaginaron que se podía tratar de un nuevo proyecto artístico.

El misterio se develó este viernes 10, cuando Ozuna reveló el teaser oficial de su próximo álbum, que lleva el nombre de “Cosmo”. Precisamente, Ana María Polo aparece en ese teaser como la psicóloga del cantante, quien le pregunta cómo se siente anímicamente y sobre lo que espera en su carrera.

El beso entre la Doctora Polo y Ozuna que provocó furor en las redes. Foto: Instagram @ozuna

“Todos saben ya que me piratearon #Cosmo. Ahora Vamos pa’ la calle! @anapolotv Te Amo!!”, escribió Ozuna en la leyenda del teaser de su próximo álbum, del que aun se desconoce la fecha del lanzamiento. Por su parte, la Doctora Polo compartió el mismo video en sus redes, dejando atrás las sospechas de un romance.

Mira el video del teaser del álbum de Ozuna, con la participación de Ana María Polo

“El oso a salvar el año? No ha salido un álbum que valga la pena”; “Uffffff por fin se viene álbum”; “Cosmo mood”; “A ROMPERRRR”; “VAMOS PA LA CALLE”; “Esto no pudieron piratear”; “Vamos con todo hermano”; “SACAME ESO OSUUUU, ALBUM DEL AÑO NIÑO ALBUM DEL AÑOOO, SACA ESO PAPAAAAA”; “Queremos ya el álbum”; “Rompela mi negro”; “Vamos a romper; gracias siempre bro”; “LA SEMANA QUE VIENE APRIETA. THE BEST!!!”, comentaron los internautas al conocer la noticia del nuevo álbum de Ozuna.