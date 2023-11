Seguro querrás tenerlos cerca: estos son los signos del zodiaco más encantadores, según la astrología

La astrología cuenta con 12 signos del zodíaco. Cada uno de ellos tienen diferentes características que lo destacan de todos sus compañeros. Algunos son conocidos por ser los más amables, otros por su gran intelecto y otros por ser los más insoportables. Ahora, el horóscopo revela cuáles son los signos más encantadores del zodiaco.

Ser una persona encantadora conlleva muchas actitudes que algunos integrantes del zodiaco representan a la perfección. Una persona encantadora es aquella que expresa lo que piensa y siente sin alterarse. También son empáticas y saben escuchar a todos sin juzgarlos.

Estos son los signos más amables de todo el zodiaco

El primero de ellos es Libra. Este signo del zodiaco es el más amable, según la astrología. Esto se debe a que las personas de este grupo poseen altos niveles de amabilidad y forma de ser muy atractiva. Además, los de Libra adoran conversar con los seres queridos y aconsejarlos.

Son Libra las personas que nacen entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Foto: Archivo.

En segundo lugar, se encuentra Capricornio. Para conocer el lado más adorable de este signo del zodiaco primero debes ser su amigo. Los de capricornio no se mostrarán tan encantadores con aquellas personas a quienes no conozcan. Una vez que logres ganarte la confianza de este signo del zodiaco, conocerás a una de las personas más amables.

Capricornio: del 22 de diciembre al 19 de enero. Foto: Archivo.

Por último se encuentra Aries. Las personas regidas por este signo del zodiaco tienen un carácter un tanto complejo, pero esto no quiere decir que no sean encantadores. Al igual que los de capricornio, deberás ganarte el lado amable de este signo. Y cuando lo hagas, tu vida ya no será la misma.