De no creer: así lucía Sol Pérez a sus 21 años

Antes de hacerse conocida, Sol Pérez hacía muchos castings para publicidades o programas de TV. Su salto a la fama fue gracias a Sportia en TyC Sports. Con su simpatía, se ganó el corazón de miles de televidentes brindando el pronóstico del clima.

"Fue un gran paso para que la gente me conozca, en ese momento era raro poner la televisión y que alguien te diga que lleves paraguas o si estaba lindo que prepares la pelopincho", contó a DiarioShow.

Mirá el video de Sol Pérez

Y agregó: "Nunca lo había pensado ni me lo había planteado dar el tiempo, incluso había hecho un casting anterior pero no había quedado. Al segundo fui porque me gustaba la televisión y finalmente fue algo que me acercó mucho a la gente para que me conozca. Fue algo distinto, me acuerdo que Sportia era un noticiero deportivo que iba a la mañana y éramos tendencia en Twitter".

Sol Pérez es muy activa en Instagram

En las redes, muchos le expresaban su cariño y algunos también la criticaban fuertemente. Sin embargo, eso no la detuvo y hoy es una de las figuras más queridas en la web. En su cuenta de Instagram, Sol cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de halagos.

Pérez es muy activa en la virtualidad y diariamente sorprende con el contenido que sube. Ahora, enseñó una fotografía suya de 2014, cuando tenía 21 años. "Flasheaba modela", escribió junto a la imagen que no pasó desapercibida en la web.