Claudia Albertario presumió sus curvas y conquistó corazones en las redes

Ya pasaron casi 10 años desde que Claudia Albertario se instaló en Miami. “Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando”, reveló.

Claudia Albertario se mudó a EEUU casi una década atrás

En Estados Unidos, Albertario se animó a emprender y lanzó su propia marca de ropa. También incursionó en el mundo de los bienes raíces. “Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí”, reconoció en diálogo con ¡HOLA!

Además, descubrió esta otra pasión casi por casualidad. Todo ocurrió cuando vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en América del Norte. Le gustó tanto el resultado que eso la impulsó a aprender más sobre el asunto y hoy trabaja como agente inmobiliaria.

Claudia Albertario es muy activa en Instagram

En Instagram, Albertario suele compartir varios de los inmuebles que tiene disponibles para la venta. Pero no solo utiliza las redes para subir contenido laboral, también allí se la ve disfrutando con amigas, paseando con sus hijos y enseñando los preciosos looks que elige para vestir.

Ahora, la bellísima actriz argentina, en un pequeño video, presumió sus curvas frente al espejo con un precioso body entallado negro y conquistó varios corazones.

Mira el video de Claudia Albertario