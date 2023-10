Mientras se preparan para dar el gran sí frente al altar, Sol Pérez y Guido Mazzoni realizaron una escapada a la costa argentina. La pareja estuvo en Pinamar y compartió contenido en Instagram que no pasó desapercibido para ningún internauta. Desde la playa, Pérez llamó la atención de todos con su belleza.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en Pinamar

Para el gran acontecimiento queda un poco más de un mes. Será el 25 de noviembre y la fecha fue elegida por ser muy especial para la panelista de Telefe. "Es el cumpleaños de mi abuela -contó Sol-. Mi abuela que perdí cuando era muy chica, la mamá de mi mamá".

Sobre quienes asistirán, tiempo atrás, ella reveló: "Tenemos 400 invitados y él quiere irse a 450, es carísimo. Hicimos una división, 200 para cada uno. Yo llegué a 150 de casualidad porque tengo mucha familia".

Sol Pérez llamó la atención de todos con su belleza desde la playa

Quienes están organizando el evento son Claudia Villafañe y Florencia Méndez Acuña, que forman parte de la productora de eventos Plan V. "Una vez me la encontré en un cumpleaños y le dije 'Quiero que me organices el casamiento' y ella me dijo 'Sí, encantada'. Después de la propuesta le mandé un mensajito y empezaron a trabajar", señaló la mediática.

Además, adelantó que el postre del menú será muy especial. "Guido es fanático del volcán de dulce de leche y a mí me gusta el de chocolate. Nuestra idea es hacer los dos. Queremos que absolutamente todo tenga que ver con nosotros", expresó Pérez.