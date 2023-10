Sin filtros, L-Gante revela los detalles de su relación con Wanda Nara

Es de público conocimiento que Wanda Nara y Mauro Icardi han tenido varias idas y vueltas. En uno de los vaivenes sentimentales que tuvieron, la mediática fue vinculada con L-Gante, el cantante de cumbia 420. Si bien ella negó que tuvieron un romance, recientemente, el artista participó en una entrevista e hizo declaraciones impactantes sobre la empresaria.

Wanda Nara participó en un videoclip de L-Gante. Imagen de archivo.

Elian Ángel Valenzuela Ramos, conocido artísticamente como L-Gante, estuvo en prisión durante casi tres meses. Ahora que se encuentra en libertad, el artista ha participado en varias entrevistas. Hace unos días, el cantante fue invitado al streaming de Twich de Octavio Appo, un influencer y streamer conocido como "Oky".

El artista fue consultado por su relación con Wanda Nara y la respuesta fue contundente e inesperada, puesto que ella está muy feliz con Mauro Icardi. "Me hablo siempre con ella. Todo piola, todo flama, todo light", expresó L-Gante y segundos después sacó su celular para mostrar las conversaciones que mantiene con la mediática. Si bien no las mostró frente a cámara, se las enseñó al entrevistador.

Oky y L-Gante compartieron una charla divertida vía Twich. Imagen de Instagram @octavioappogh.

Acto seguido, Oky le preguntó a Elian: "¿O sea no fue marketing?", por lo que L-Gante reveló que tuvo un vínculo real con la mayor de las Nara. Luego, el streamer le consultó al cantante si conoció a los hijos de la empresaria y él lanzó una respuesta afirmativa. Instantáneamente, el entrevistador le preguntó: "¿Te quieren?" y el artista se mostró sincero revelando que no sabría decirlo, así que se escucharon varias carcajadas de fondo.

Hace unos días, L-Gante fue al programa 'Poco Correctos' de El Trece y habló de sus relaciones amorosas, revelando que se encuentra soltero por el momento. Cuando Estefanía Berardi le preguntó sobre Wanda Nara, él expresó: "Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor. Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación".