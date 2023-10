David Bisbal se quiebra al hablar de la enfermedad que padece su padre

El próximo 17 de octubre, David Bisbal estrena el documental que conmemora los 20 años de su carrera. En este contexto, el cantante se presentó en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero' y contó todos los detalles de la producción de Movistar+. Sin embargo, una de las cuestiones que llamó la atención, durante la entrevista, fue cuando el español habló sobre su padre, el exboxeador Pepe Bisbal, quien padece Alzheimer en una etapa bastante avanzada.

David Bisbal fue al programa de Pablo Motos. Imagen de Instagram @elhormiguero.

En marzo de este año, David Bisbal habló de la condición de su padre por primera vez, pero en el programa de Motos fue donde se animó a hablar a corazón abierto, sobre la situación en la que se encuentra su familia. El intérprete de 'Esclavo de sus besos' expresó visiblemente conmovido: "No me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano y bueno... a veces tampoco a mi madre, fíjate que siempre está con ella".

A pesar de que el artista ya se ha acostumbrado a la condición que padece su padre, confirmó que aceptar la idea de que dejaría de reconocer a todos los integrantes de la familia fue muy difícil. "Es duro la primera vez que no te reconoce, decir: ´-Oye, ¿quién soy? y te dice: ´-Pues me suenas, pero no sé ubicarte bien´, ahí se te parte el alma, es durísimo", reveló David con la voz quebrada.

Hace un tiempo, David Bisbal posteó esta foto dedicada a su padre, Pepe Bisbal. Imagen de Instagram @davidbisbal.

Pese a esto, el cantante hizo hincapié en que su padre tiene una memoria excepcional y clara sobre su profesión de boxeador y su origen en Almería. "Es muy fuerte ¿eh? Yo le digo: ´-Tenemos aquí al siete veces campeón de España en diferentes categorías... el granadino (el gentilicio que se usa para quienes nacieron en Granada)´, y él contesta: ´-No, almeriense´".

¿Qué es el alzheimer?

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, NIA por sus siglas en inglés, la enfermedad del Alzheimer es un trastorno del cerebro que va deteriorando lentamente la memoria, las habilidades de pensamiento, y con el paso del tiempo, destruye hasta la capacidad de realizar tareas sencillas y cotidianas del día a día. Por lo general, los síntomas de esta enfermedad aparecen en una etapa avanzada de la vida de una persona.