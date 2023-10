Así se veía Jennifer Lopez cuando se convirtió en mucama

Jennifer Lopez, conocida cariñosamente como JLo, es una figura icónica en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha incursionado con éxito en múltiples facetas, incluyendo el baile, la música, el modelaje y la actuación. Hoy hablaremos de uno de sus trabajos más notables en el cine, cuando protagonizó la película 'Maid in Manhattan' en 2002.

Como sabemos, Jennifer ha interpretado a una diversa variedad de personajes, pero en esta película en particular la actriz se lució. En 'Maid in Manhattan' Lopez se pone en la piel de Marisa Ventura, una madre soltera que trabaja como empleada de limpieza en un lujoso hotel de la gran manzana. A lo largo de la trama, la mujer se cruza con un político adinerado y protagonizan una historia romántica, confusa y divertida.

Jennifer Lopez interpretó a Marisa Ventura, una mucama de hotel. Imagen de Netflix.

El político, interpretado por Ralph Fiennes, la confunde con una huésped del hotel, debido a que la mucama se encuentra luciendo un imponente vestido, mientras lo limpia. Lo que sigue, básicamente se convierte en un cuento de hadas moderno. Los dos personajes provienen de mundos muy diferentes, ella de los suburbios neoyorquinos y él de la alta sociedad, pero esto no les impide enamorarse perdidamente.

El film fue un éxito de taquilla y ayudó a consolidar la posición de Lopez como una actriz de renombre en Hollywood. El largometraje exploró temas de amor, oportunidades y desafíos sociales, y fue aclamada por su encanto y su mensaje positivo. Si bien Jennifer inició su trayectoria en el cine en 1987 con 'My Little Girl', 'Maid in Manhattan' siempre será recordad como uno de los primeros proyectos donde la actriz se posicionó como protagonista.

El icónico vestido de Jennifer Lopez en 'Maid in Manhattan'. Imagen de Netflix.

Hoy en día, la 'Diva del Bronx' cuenta con una extensa carrera en el cine, habiendo demostrado su talento y versatilidad a la hora de interpretar papeles. Este año protagonizó 'The Mother', un drama de acción que se estrenó el 12 de mayo en Netflix y se posicionó como un éxito.