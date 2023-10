Sorprendente: así luciría el cantante John Lennon si estuviera vivo, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial sorprendió a todos los fanáticos de la música. Está claro que cada vez más internautas acuden a esta gran herramienta digital para darles vida a sus personalidades favoritas. Pero en esta ocasión, la Inteligencia Artificial llegó a otro nivel cuando mostró el supuesto retrato del cantante Jonh Lennon a sus 82 años.

John Lennon músico, actor, activista, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser el líder y fundador de la banda de rock The Beatles. Foto: Archivo

John Lennon y The Beatles

John Lennon fue parte de la banda musical The Beatles. El grupo de cuatro jóvenes cuenta con himnos musicales como Here Comes the Sun o Let it be. Canciones que son consideradas clásicas de los 70. Debido a sus propuestas innovadoras y llenas de su estilo único, The Beatles rápidamente se posicionó como una de las bandas más famosas de la época.

Sin embargo, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon abandonó este mundo. El artista británico estaba en las puertas de su hogar en Nueva York cuando un fanático decidió disparle y así, le quitó la vida a uno de los cantantes más populares de Inglaterra. Sin dudas, para muchos fue el día más triste de la industria musical.

Su legado nunca dejó de brillar. En la actualidad sus canciones son escuchadas por muchos pero eso no fue suficiente. Algunos fans de John Lennon no dejan de preguntarse cómo sería si estuviera vivo en 2023 con 82 años. Por suerte, la Inteligencia Artificial estuvo de su lado y pudo salvar sus dudas.

John Lennon si estuviera vivo en 2023

Así luciría John Lennon a sus 82 años, según la IA. Foto: PLAYGROUND AI

Un fan le preguntó a la IA cómo se vería Lennon y a los pocos segundos le mostró un retrato que lo dejó sorprendido. En él se puede apreciar al astro musical con el cabello completamente blanco y arrugas marcadas en toda su cara. La Inteligencia Artificial pensó en todo ya que retrató a Lennon con cejas y barba también de color blanco, símbolo de edad.