Los signos que tendrán suerte en el amor en octubre

La astrología se ha practicado durante miles de años en diversas culturas en todo el mundo y ha evolucionado en diferentes sistemas y enfoques a lo largo del tiempo. Se trata de una pseudociencia o un sistema de creencias y estudio basado en la idea de que la posición de los planetas y otros cuerpos celestes en el espacio tienen influencia en la vida y la personalidad de las personas.

Los elementos clave de la astrología incluyen los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada signo se asocia con ciertas características y rasgos de personalidad. A continuación, te contaremos cuáles son las predicciones astrológicas relacionadas al amor en el mes de octubre. Al parecer, son tres los signos que tendrán suerte estas semanas.

Virgo es del 23 de agosto al 22 de septiembre. Imagen de MDZ Online.

Virgo

En el caso de que hayas intentado transmitir un mensaje a tu pareja desde hace meses, por fin llegará el momento de que comprenda y entienda tu punto de vista. Quizás, hayan surgido discrepancia con respecto a algunas cuestiones, pero no te preocupes la perseverancia vale la pena. Estos días, te animarás a expresar que tu vínculo debe aceptarte tal como eres, con tus cosas, o seguir esperando un cambio, pero es una expectativa que a ti no te llama la atención, así que no la cumplirás. Lo importante es que el amor prevalece sobre todas las cosas, así que se vienen semanas de felicidad y un espíritu de compromiso.

Géminis es del 22 de junio al 20 de julio. Imagen de MDZ Online.

Géminis

Si en el último tiempo, has estado dubitativo con respecto a tu relación, o no estás seguro si quieres buscar nuevos horizontes románticos, las próximas semanas serán como un haz de luz que te darán claridad. Parece que los geminianos tomarán la decisión definitiva, impulsada por una oleada de confianza. Durante mucho tiempo, te has detenido a avanzar, pero en octubre por fin aprovecharás el momento. La vida es una, y hay que vivirla, así que tienes que animarte a dar el salto al amor.

Aries es del 21 de marzo al 19 de abril. Imagen de MDZ Online.

Aries

Luego de vivir un periodo a pura reflexión, Aries se encuentra preparado para adentrarse en un nuevo amor. Los juegos del pasado no tienen atractivo, es hora de buscar conexiones y vínculos genuinos. Quizás en el último tiempo haya aparecido la soledad, pero ahora existe un fuerte deseo de compartir la vida con alguien más. Están ansiosos por aplicar su nueva sabiduría a la perspectiva del amor. Aries va a utilizar el coraje como guía de vida y le dará la bienvenida al amor.