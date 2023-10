Esta fue la mágica sorpresa entre luces qué Iñigo Onieva le regaló a Tamara Falcó el día qué dieron el sí

Tamara Falcó está en un gran presente y es qué posterior a la extensa luna de miel comenzó a dejar espiar el enorme despliegue qué ha sido su casamiento junto a Iñigo Onieva en El Rincón. Así fue cómo la presentadora de 'El hormiguero' vía Instagram develó nuevos detalles hiper románticos.

Fuente: imagen - instagram @tamara_falco

puntos en común.

"A Íñigo y a mi nos une mucho nuestra pasión por la música y es algo que queríamos que se trasnmitiera en nuestra boda yo me centré principalmente en la de la ceremonia pero Íñigo lo supervisó todo. Fué algo que trabajamos mucho hasta que dimos con la lista qué iba a ser la banda sonora de nuestro 'si quiero' y lo cierto es que cuando semanas antes @grupoalborada nos hizo un ensayo, se nos saltaron a ambos las lágrimas de la emoción", reza la descripción qué puso Tamara Falcó acerca de la banda en común qué tiene con su esposo.

"Mi Padre era un gran amante de la música clásica (incluso llegó a tener una batuta con la que dirigía su orquesta imaginaria y para mi era fundamental que estuviera presente clásica y metí en el repertorio canciones que forman parte de nuestra Iglesia actual (por ej Let It Be que está dedicada a La Virgen y Angels de Robbie Williams) Terminamos con la Salve Rociera que le hacía muchísima ilusión a mi Madre", siguió Tamara acerca de la influencia qué nació en parte por su padre y de la qué quería tener presente el día qué diera el sí además de qué compartió la extensa lista más abajo sobre las canciones qué fueron sonando.

Gesto de amor

No todo partió de preparativos por parte de Támara si no qué tambien surgió un gran accionar de Iñigo Onieva en medio de la fiesta de casamiento y qué luego la socialité lo detalló en otro posteo.

Fuente: imagen - instagram @tamara_falcó

inesperado.

"Iñigo organizó una sorpresa muy especial para mi ¡Un espectáculo de drones! @dronelightshow.umiles El show comenzó con un solo dispositivo volando en el cielo del Rincón y de repente se sumaron doscientos al ritmo de la música, dibujando imágenes en la noche. Bailaban entre ellos, formando diferentes siluetas, incluso nuestras iniciales y la fachada de El Rincón. Fue precioso y fue un regalo maravilloso que nunca olvidaré", contó Falcó en cuánto a ese gran gesto de amor qué tuvo su flamante marido y lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías en los qué se los veía a pura complicidad y tambien el mega despliegue de luces led plasmando formas en el cielo.