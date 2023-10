Desde Portugal, Mel Maia desplegó toda su belleza con looks veraniegos

Mel Maia, la artista que creció en 'Avenida Brasil', con el tiempo se ha convertido en una de las más grandes celebridades juveniles y a modo de distenderse y relajarse, decidió empacar sus cosas y viajó rumbo a Europa con un par de amigos para disfrutar de atardeceres únicos. Así fue cómo le compartió sus días de sol, playa y mar a sus más de 22.5 millones de seguidores en Instagram.

Fuente: imagen - instagram @melmelissamaia

disfrute al aire libre.

"Un sábado", reza la descripción qué Mel Maia escribió en su último posteo allí se puede observar un extenso carrousel de fotografías dónde la joven deslumbra a todos con su gran belleza con tres outfits diferentes.

Entre las fotos se logra observar una de ellas en las qué posa a media tarde con una clásica remera blanca, otra reflejando uno de los bellísimos atardeceres con otro outfit clásico: top blanco, joginetta y en uno de sus brazos lleva encima una mini bag de la marca italiana 'miu miu" valuada en 2.200 euros y fuera de stock, seguido de ello remera con apliques de brillos y un pantalón jean.

Fin del viaje

Habiendo estado más de una semana y media, Mel compartió un último video diciendo qué ya era tiempo de regresar a Río de Janeiro, dónde ella vive.

El video

"Gente me estoy yendo ahora, no me quiero ir pero les quería dedicar un mensaje a todos los de Portugal, fueron muy calidos conmigo asi que gracias y les mando un beso enorme", se la oyó decir cuándo se estaba yendo.