Turkish Airlines y Kerem Bürsin sobrevolaron la Gran Manzana dejando a todos con la boca abierta debido a un mega despliegue

Hace un año atrás, Kerem Bürsin firmaba un nuevo contrato junto al equipo de Turkish Airlines con quienes ya hace algunos meses trabajaron para llevar adelante un spot publicitario mega impresionante qué tuvo su avant premiere en Turkish Festival, allí en Estambul. Así fue cómo por medio de Instagram se divulgó la reacción qué tomó todo el equipo al ver el resultado del corto comercial con el artista y qué posteriormente replicaron varias cuentas, entre ellas la del fan club @thebursinspain.

Reconocimiento

Circularon centenares de publicaciones en formato de fotos y videos en cuánto a la aparición pública de Kerem Bürsin en el evento del qué fue parte todo el team creativo de las aerolíneas internacional, uno de ellos y del qué más se ha levantado es uno en el qué el intérprete de 'YaÇokSeversen' estaba al lado de su director y cómo al finalizar el clip, comienza a ser ovacionado por todo el público de trabajadores.

Proyección internacional

Cómo si no bastara el reconocimiento global hacia Kerem quién hasta contó con varios admiradores del equipo interno tomandose fotos, el anuncio qué estaba estipulado para ser de lanzamiento global, no solo tuvo lugar en los pasajeros qué volaban en The Turkish Airlines, si no qué además se pagó una publicidad en dólares para qué el protagonista de Eda y Serkan llegara a Times Square.

El mega despliegue

Es sabido qué no es la primera vez qué Kerem Bürsin aparece en las pantallas de Nueva York, puesto qué sus fans siempre hacen qué su imagen se vea en todas partes del mundo, pero sí el hecho de qué estuviera respaldado por una de las compañías aéreas de mayor alcance, seguido de Qatar Airways.

Chari.