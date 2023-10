El complicado estado de salud de Santa Fe Klan, que lo llevó a cancelar un concierto

Santa Fe Klan es un influyente rapero y compositor mexicano que ha dejado una huella significativa en la escena del hip-hop en América Latina. Conocido por su estilo único y sus letras profundas, este artista ha logrado un seguimiento masivo y ha contribuido al crecimiento del rap en español.

Aunque lo cierto es que su influencia se extiende más allá de la música. Pues, Ángel Jair Quezada Jasso (nombre real de Santa Fe Klan) se ha convertido en un ícono de la cultura urbana en América Latina y ha inspirado a una generación de artistas emergentes a seguir sus pasos. Su música ha trascendido las fronteras de México y ha contribuido a la internacionalización del rap en español.

Es tanta la fama del artista, que tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram. Es que nadie se quiere perder ninguno de sus adelantos musicales o novedades. No obstante, en las últimas horas, Santa Fe Klan preocupó a sus fans con una noticia un poco desoladora. Se trató de la cancelación de su show en Tijuana, programado para el día 7 de octubre, por motivos de salud.

Mira el video del estado de salud del rapero

“Lamentamos informar que la presentación programa para el día 7 de octubre por el Artista Ángel Quezada (SANTA FE KLAN) en Tijuana para el festival ‘TECATE PENÍNSULA’ será cancelada por motivos de salud, fue operado el día de hoy por su reciente fractura en la mano derecha, la cual implica reposo absoluto por una semana. Agradecemos su comprensión y sus buenos mensajes para su pronta recuperación. Nos vemos pronto, Tijuana, para darles un gran show”, rezaba el comunicado que hizo el equipo de Santa Fe Klan para anunciar la cancelación del show por problemas de salud.

El comunicado de Santa Fe Klan. Foto: Instagram @santa_fe_klan_473

Por su parte, el artista escribió el siguiente mensaje en Instagram: “Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer no vamos a poder tocar el sábado en Tijuana me quebré la mano acabo de salir de la cirugía ojalá que todo salga bien. Nomás me aliviano y seguimos las actividades y a mi raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos les mando un abrazo a todos. Arriba la Santa Fe”. Enseguida, sus fanáticos le enviaron los mejores deseos para una pronta recuperación.