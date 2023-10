La razón por la que Kim Kardashian fue nombrada una de las mujeres más poderosas

Kim Kardashian ha demostrado ser una mujer exitosa en múltiples campos. Su capacidad para mantenerse relevante en una industria tan volátil como la del entretenimiento, así como su habilidad para transformar su fama en un imperio empresarial multimillonario, la posicionan como una de las mujeres más influyentes y exitosas en el mundo de los negocios. Recientemente, la mediática protagonizó la portada de una conocida revista.

'Fortune' es una revista de negocios muy popular en los Estados Unidos. Se enfoca en noticias, análisis y reportajes sobre temas relacionados con los negocios, finanzas, inversiones y la economía en general. Al parecer, para el mes de octubre eligieron a la estrella de los reality shows como la protagonista de la portada, expresando: "Kim Kardashian está alcanzando el cielo, literalmente".

"Cuatro años después de su lanzamiento, la marca de ropa Kardashian Skims está valorada en 4 mil millones. Ahora Kardashian tiene la vista puesta en el capital privado", relata 'Fortune' @fortunemag.

A lo largo de la entrevista, 'Furtune', enumera las razones por las cuales Kardashian se ha convertido en una de las mujeres más poderosas de la escena empresarial. En 2019, Kimberly, Emma Grede y Jens Grede fundaron SKIMS, una marca de ropa interior centrada en la positividad corporal. En julio de este año, la empresa fue valorada en 4.000 millones de dólares.

Por otro lado, la revista hizo referencia a la inversión más reciente de la mediática. "Hace un año, la empresaria e influencer Kim Kardashian y Jay Sammons, un veterano de 16 años de Carlyle, una gran firma de capital privado, anunciaron sus planes para lanzar SKKY Partners, una firma de capital privado que supuestamente pretende recaudar un fondo de 1 mil millones de dólares para invertir en negocios de consumo", reveló 'Fortune'.

La carrera de Kim comenzó hace varios años. La mediática dio su salto a la fama en 2007, cuando su familia creó el popular reality show de E! 'Keeping Up with the Kardashians'. Muy pronto, su madre y mánager Kris Jenner, se aseguró de convertirla en una personalidad regular de la alfombra roja y los medios.

Kim Kardashian se encuentra en la lista de "las 100 mujeres más poderosas". Imagen de Instagram @kimkardashian.

'Fortune' catalogó a Kim Kardashian como "una de las mujeres más famosas del mundo" y una inversora que sabe a donde pone su atención, pues está llegando a todas las plataformas y construyendo marcas que la llevarán a "la próxima generación de unicornios". En el contexto de los negocios, el término "unicornio" hace referencia a una empresa emergente que ha sido creada hace menos de 10 años y ha alcanzado una valoración de mercado de al menos mil millones de dólares o más.