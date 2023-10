En top y minishort, Nati Jota se llevó todas las miradas frente al espejo

Nati Jota recibe todo tipo de comentarios en las redes. Así como muchos le expresan su amor, algunos también lo hacen con su odio. "Cada día aprendo cómo lidiar con eso. A veces me ofusca un poco, porque siento que recibo un hate medio desmedido por chistes o comentarios que claramente no tienen una intención negativa", reconoció en una entrevista con Perfil.

Nati Jota es muy activa en Instagram

"Y quizás muchas otras personas hacen los mismos comentarios y se los dejan pasar. Pero es parte del combo que me toca a mí. La mayoría de las veces elijo quedarme con lo bueno de mi trabajo y con los comentarios buena onda y constructivos", agregó.

Nati es una joven con mucha exposición y sobre su comportamiento en su trabajo, señaló: "Siempre trato de ser fiel a lo que pienso y siento, en el marco de no herir a nadie y de no transmitir algo particularmente negativo. Ya van ocho años que trabajo en esto y lo tengo súper incorporado. Por supuesto, hay líneas más finas en las que suelo decidir ser fiel a mí misma, por más que piense que algo que diga puede generar algo".

"Es como si yo hubiera firmado un contrato conmigo misma que dice que si no estoy hiriendo a nadie y considero que el comentario no es nocivo, lo digo igual. De hecho, suelo sentirme muy incómoda cuando, por alguna razón, no conviene que diga algo. Aunque algunas veces, quizás, sería más útil no decir lo que pienso", añadió.

En Instagram, Nati Jota es muy activa y diariamente llama la atención no solo con sus dichos sino con los looks que elige. Ahora lo hizo en top y minishort con una fotografía frente al espejo.