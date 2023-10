Claudia Albertario cautivó con su gran belleza al ritmo de la música

Una vez más, Claudia Albertario se llevó todas las miradas frente a las cámaras. En su cuenta de Instagram, donde la siguen decenas y decenas de personas, la bellísima actriz argentina se llena de corazones cuando comparte nuevo contenido. Ahora, lo hizo con un pequeño video con el que cautivó a más de un internauta con su gran belleza al ritmo de la música.

Albertario se hizo conocida gracias a su paso por la pantalla chica. Todo ocurrió cuando protagonizó un comercial de una conocida empresa de telefonía celular. "Fue un trampolinazo impresionante para mí, por todo lo que siguió", reconoció en diálogo con Teleshow.

Y detalló: "Televisión, cine, estar al lado de un Guillermo Francella y hacer comedia con un Gerardo Romano, toparme con gente grosa, y aprender mucho, como Moria Casán, Gerardo Sofovich, Carmen Barbieri. Fue bárbaro, hermoso".

Claudia Albertario presume su belleza en Instagram

Fue a fines de la década de los '90 y para ella, parece que fue ayer. "No siento como si fuera tanto tiempo. Para mí fue ayer, y acá estamos: con muchos cambios -admitió-. Fue algo inesperado, muy fuerte, importante, lindo, todo lo que me pasó después".

Claudia Albertario, hermosa

"Mario Pergolini diciendo 'la nueva Gracielita Alfano', todo el mundo hablando del 'nuevo shock', me comparaban con Susana Giménez. A partir de ahí me pasaron un montón de cosas lindas, por eso se me vienen un montón de sensaciones reconfortantes al pensar en la publicidad del celular", expresó Albertario.