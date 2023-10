Imparables: así es el gran salto qué Gamze Erçel y Caner Yildirim están dando en el mundo de la moda

El matrimonio de Gamze Erçel y Caner Yildirim viven momentos de gran alegría no solo por la vivencia personal si no también en carácter de lo profesional, puesto qué la hermana de Hande Erçel y el influencer a un año de haber sacado su propia marca de indumentaria 'Only & Sons', finalmente y después de un arduo trabajo sumaron una nueva noticia qué los ha llenado de felicidad y así lo compartieron vía Instagram.

Fuente: imagen - Instagram @only_tr

socios casados.

"Has estado pidiendo lo que tenemos. Aquí lo tienes @only_tr", reza la descripción qué puso Gamze Erçel respecto de una idea qué nació de forma conjunta en el 2022 y qué finalmente tendrá un local propio, aquel qué no solo ansiaba ellos si no qué también muchos seguidores estaban pidiendo para qué se hiciera realidad.

Allí se ve un extenso carrousel de fotografías en los qué Gamze y Caner posaban para las cámaras engamados en outfits total black correspondientes a su marca turca además de varios detalles a destacar cómo el amplio espacio dónde colocarán cada una de las prendas y un espejo enorme qué reza Gamze y Caner, además de un hashtag 'Onlyyou', para qué el público también los ayuden a promocionar el local.

Una campaña de presentación

Cómo si esto fuera poco por medio de la cuenta oficial de @onlytr, el matrimonio de influencers publicitó la ropa qué estará disponible en la tienda qué abrirán.

Lo qué se viene

"En Only & Sons no dejamos que un cierto estilo nos defina Sabemos que el estilo debería ser un reflejo de nosotros. ¡Estás invitado a unirte a este viaje con Gamze y Caner", reza la descripción qué ambos pusieron y qué lo acompañaron con varios estilos en modo chic, tendencia y también el juego de seguir apostando a lo clásico con chaquetas, remeras básicas y colores qué nunca pasan de moda cómo: blanco, negro y verde.

Chari.