Guillermina Valdés deslumbró frente a la cámara a sus 46 años

Después de separarse de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés no volvió a estar en pareja formalmente. "No estoy desesperada, soy re enamoradiza. Sí sé estar sola, no estoy buscando, si se da, se da. A mí la vida vincular me parece muy interesante. Uno aprende mucho de los vínculos, sobre todo porque los entiendo como un espejo, un aprendizaje que tiene que ver con reconocer cuestiones propias en el otro. Y creo que eso te la da la vida de pareja", reconoció en diálogo con El Pollo Álvarez.

Sobre su vínculo actual con el conductor del Bailando 2023, indicó: "Está todo muy bien con él, nos tenemos mucho cariño, mucho afecto, estamos en un re lindo momento y eso está bueno, por Lolo, que es lo que nos une".

Y agregó: "Cuando uno tiene bien los valores y las prioridades en la vida, o por lo menos siento que está bueno, te ordena. Un hijo te invita a tener un vínculo de amor aunque se haya transformado en otra cosa”.

Guillermina Valdés llama la atención en Instagram

Además, acerca de la vuelta de Tinelli a la TV, aseguró: "Me puse contenta porque él ama lo que hace. Saber que el papá de mi hijo está bien y está atravesando un buen momento profesional me pone muy feliz".

En Instagram, Valdés es muy activa y con frecuencia sorprende con el contenido que comparte. Ahora, a sus 46 años, posó frente a la cámara y deslumbró a más de uno.