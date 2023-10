Frente al espejo, Lola Índigo mostró sus curvas y se llevó todos los suspiros en Instagram

Lola Índigo ha paralizado a todo Instagram con su figura de ensueño. El día de ayer, la artista se presentó en un evento musical de Universal donde dio una magnífica actuación y se destacó por su look muy revelador que se llevó varios halagos, no solo en vivo sino en Instagram.

A través de sus historias, Lola Índigo anunció que se encontraba en Miami para asistir a un show privado de Universal Music Group. Dicho evento fue organizado para celebrar todo el éxito que está teniendo la música hispana y por supuesto, Lola Índigo no podía faltar entre los invitados.

Lola Índigo es una artista del género pop. Foto: Instagram lolaindigo.

La artista aprovechó la ocasión para lucir un look muy revelador que se llevó las miradas de todos. Un conjunto rojo intenso hizo que Lola enamorara a los presentes en la alfombra roja del evento. Como de costumbre, Lola índigo publicó fotografías y rápidamente se hicieron virales no solamente por su look sino por sus abdominales de infarto.

En el carrusel de Instagram, la artista se muestra desde diferentes lugares y poses que demuestran a sus millones de seguidores, que no necesita de filtros ni retoques para lucir como una diosa. La primera fotografía muestra a Lola Indigo con un conjunto de dos piezas que dejan a la vista su perfecta figura.

Lola Índigo tiene 31 años. Foto: Instagram @lolaindigo.

Los abdominales marcados de Lola se llevan todo el protagonismo en todas las fotografías. La cantante se toma sus rutinas de ejercicios muy en serio y en estas imágenes se notan los resultados de tanto esfuerzo. A las pocas horas, Lola Índigo se llenó elogios por su increíble belleza y figura.