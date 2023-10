Evangelina Anderson lleva un vestido de transparencias y desata una revolución

Evangelina Anderson comenzó su carrera en la industria del espectáculo a principios de los 2000, pero cuando se instaló en Europa para acompañar a su pareja, Martín Demichelis, dejó de lado sus proyectos laborales. Este año la mediática volvió a retomar su trabajo en televisión en 'Los 8 escalones del millón', el programa de Guido Kaczka. Recientemente la modelo compartió un clip que dio que hablar.

Evangelina Anderson lleva un mini vestido de red. Imagen de Instagram @evangelinaanderson.

Cuando Evangelina se instaló en Europa se volvió muy popular en las redes sociales, compartiendo fotos y videos de la vida en el extranjero, sus responsabilidades como mamá, algunos viajes familiares y demás. Por esta razón, la modelo se acostumbró a mostrar el detrás de escena de su vida, y ahora que ha regresado al país, lo sigue haciendo, a través de su cuenta de Instagram.

Mira el video

Hace unas horas, Anderson compartió un video para presumir su look para el programa de Kaczka, donde trabaja como jurado. En esta oportunidad, la modelo lució un bellísimo vestido de red con transparencias y brillos, que dejaba ver una mini falda y un top en color negro. En el pie de la publicación, la mediática escribió: "Preparándome para los 8 escalones".

El percance antes de salir al aire

Una vez que finalizó la grabación del programa, Evangelina tomó su celular para enviar un mensaje a su estilista y peluquero, Cristian Rey. Al parecer, Anderson sufrió un percance cuando estaba terminando de peinarse. En las historias de Instagram expresó: "Quiero decirte Cris que no me podes dejar sola, porque me quise marcar los rulos y me quemé la cara con la maquina de hacer rulos".

Mira el video

Acto seguido, la modelo pidió consejos a sus seguidores: "¿Qué me puedo poner para que no me quede la marca? Que alguien me pase información".