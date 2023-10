Desde la playa, Eiza González roba suspiros con su espectacular figura

Eiza González es una talentosa actriz y cantante mexicana que ha conquistado la industria del entretenimiento tanto en México como en Hollywood. Pero no sólo ha conquistado el mundo del espectáculo con su trabajo en películas y series, sino que también se ha ganado el corazón de otras grandes estrellas. Precisamente, en los últimos días, se la vinculó con Mario Casas, desatando en furor en las redes.

La actriz que debutó en la telenovela mexicana "Lola...Érase una vez" (2007), fue vista paseando junto al protagonista de “Tres metros sobre el cielo” hace una semana, por lo que los internautas comenzaron a hablar de una posible cita entre ambos. Eiza y Mario estaban paseando por Roma, vestidos completamente de negro, cuando los presentes los vieron y no dudaron en grabarlos para, después, cargar ese contenido en las redes.

Sin dudas, se trata de una de las aparentes parejas más llamativas y atractivas de los últimos tiempos, por lo que sus fanáticos no pierden la fe en que todo sea real y duradero. No obstante, por el momento ninguno de los implicados ha dado declaraciones al respecto. En cambio, ambos han hecho publicaciones en Instagram por separado, sin dar ningún tipo de pista sobre su rumoreado vínculo.

Mira el video de Eiza González y Mario Casas

Eiza conquista a todos desde España

Por su parte, la actriz que llamó la atención de todo Hollywood con su trabajo en “Baby Driver” compartió un álbum de fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 7,7 millones de seguidores, desatando el furor. Pues, Eiza modeló su figura desde las playas de España, dejando en claro que es una de las estrellas más bellas del espectáculo.

Eiza modela desde España. Foto: Instagram @eizagonzalez

“España mi amor”, escribió Eiza en Instagram y sus seguidores comentaron, enseguida: “La mexicana que ha sobresalido por ella misma; qué orgullo, y que soporten las envidiosas”; “Guapa, a ver si te pones 5 metros sobre el cielo”; “Que viva España”; “Pos, ¿cómo no España, mi amor?, si están con el Mario houses, mija”; “Qué envidia de la buena saber quién tomo esa foto”; “¡¡Qué bonita!! Y qué buen fotógrafo es Mario”; “Beautiful my friend”; “¡Bienvenida!”; “España, mi favorita”; “Literally the most beautiful woman in the whole world”; “La más bonita”; “Lola, érase una vez”; “Eu, te amo”.