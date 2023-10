La insólita discusión que tuvieron Matthew Perry y Salma Hayek al trabajar juntos

El fallecimiento de Matthew Perry conmocionó al mundo del espectáculo, a sus seres queridos y, por supuesto, a quienes admiraron su papel como Chandler Bing en la exitosa “Friends”. Mediante un comunicado del medio de noticias TMZ, trascendió que el actor murió el sábado 28 de octubre, a sus 54 años, luego de ser hallado inconsciente el jacuzzi de su casa. Por el momento, se desconoce la causa de muerte del actor, por lo que las autoridades de Los Ángeles siguen trabajando hasta develarlo.

Tras su lamentable partida, las redes sociales se vieron repletas de mensajes de sus fanáticos despidiendo a su ídolo. Por esto, se volvieron a viralizar las actuaciones más memorables de Perry, incluyendo varios fragmentos de su interpretación como el “amigo neoyorquino”. Asimismo, algunos recordaron su trabajo en algunas películas, junto a otras estrellas, como es el caso de “Fools Rush In”, también conocida como “Un impulsivo y loco amor”, en español.

La supuesta de discusión entre Salma y Matthew Perry

En 1997, dos actores que empezaban a causar sensación en la televisión se juntaron para grabar una película romántica: “Un impulsivo y loco amor”. Los protagonistas fueron, nada más ni nada menos, Matthew Perry y Salma Hayek, quienes estaban en boca de todos por sus papeles en la serie “Friends” y la película “From Dusk Till Dawn”, respectivamente.

Los actores se pusieron en la piel de Isabel y Alex, respectivamente, el "Fools Rush In". Foto: Archivo

En la cinta, Matthew se puso en la piel de Alex Withman mientras que la mexicana interpretó a Isabel Fuentes. “Un hombre de clase privilegiada, anglosajón y protestante de Nueva York se casa con una latina fogosa cuando su encuentro sexual de una noche trae consigo consecuencias imprevistas”, reza la sinopsis.

Años más tarde, Matthew reveló un singular episodio que vivió junto a Salma, al grabar la película. En su libro "Amigos, amantes y aquello tan terrible", el actor confesó que criticó el método de la protagonista de “Frida” al actuar. "Hay una escena en la que le declaro mi amor. Ella sugería que no nos miráramos, sino que mirásemos hacia nuestro ‘futuro’ juntos. Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, finalmente le dije: ‘Oye, Salma, te digo que te amo en esta escena... Mira a donde quieras, pero yo te voy a estar mirando", fue la contundente sugerencia de Perry a Hayek.

El posteo que Salma le dedicó a Matthew Perry

A pesar de la breve diferencia que tuvieron los dos al grabar la película, Salma siempre lo recordó de la mejor manera. Es más, Salma le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, tras la lamentable partida de su colega. “Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me llevó un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que ocurre cuando compartes sueños con alguien, y juntos trabajas por ellos”, escribió Hayek.

“Me emocioné mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le encantaba 'Fools Rush In' y cómo pensó que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo en nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu encantador corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”, concluyó Salma en Instagram.