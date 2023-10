Frente al espejo, Sofía Vergara mostró toda su belleza en un vestido muy sugerente

Sofía Vergara es una artista colombiana que supo conquistar a todo con su simpatía y belleza. Desde su llegada a Instagram, la actriz de Modern Family no ha dejado de compartir con sus fans todas sus actividades cotidianas como sus salidas con amigos o sus trabajos.

Uno de sus últimos posteos muestra a Sofía Vergara junto a algunos de sus compañeros. Al parecer, la artista asistió a un restaurante con vistas increíbles al mar y con ventanas que les dejaron disfrutar del hermoso atardecer. Esta ocasión no pasó desapercibida para Sofía Vergara ya que escogió un look muy particular para disfrutar de sus amigos.

La historia de Sofía Vergara

Sofía Vergara tiene millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram.

En sus historias de Instagram, la modelo de Colombia mostró a todos su increíble figura através de un vestido muy sencillo y de color gris pero que sin dudas, le sienta espectacular. El vestido es de la famosa marca de moda, Prada, y lleva una pequeña insignia en el medio de su pecho.

Además, Sofía Vergara resaltó toda su belleza con calzado de color negro y un maquillaje que parece de otro mundo. La artista marcó sus cejas, utilizó colorete y lució unos labios impresionantes de color rosado claro, uno de los favoritos de la actriz y modelo de Colombia.

Sofía Vergara está trabajando en una nueva serie para Netflix. Foto: Instagram.

La innegable belleza junto a la escultural figura de Sofía Vergara hacen que millones de personas se enamoren de ella. De hecho, la última publicación de Sofía se llenó de corazones y comentarios que alaban la hermosura de la actual jurado del programa America's GOT Talent.