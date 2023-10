¿Estresado? estas son las canciones que la ciencia recomienda para la tranquilidad

La música desempeña un papel fundamental en nuestras vidas y se convierte en una forma de expresión, relajación y evasión. Tiene la capacidad de hacernos bailar y liberar energía. Desde canciones pop pegajosas hasta ritmos de baile electrónicos, la música tiene la magia de activar nuestros sentidos y movernos al compás de la melodía. Bailar al ritmo de la música no solo es divertido, sino que también es una excelente manera de liberar el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo.

La música tiene una influencia innegable en nuestra vida cotidiana y continúa siendo una fuente de inspiración y confort para las personas de todo el mundo. Nos permite desconectar y encontrar paz en diferentes momentos de nuestras vidas, sobre todo cuando estamos estresados y necesitamos escapar de las tensiones cotidianas o encontrar consuelo en momentos difíciles. A continuación, hacemos una lista con algunas canciones que la ciencia recomienda para la tranquilidad.

'Weightless' de Marconi Union se considera como el tema más relajante según los expertos. Es una canción es conocida por su capacidad para reducir la ansiedad y el estrés. Pertenece al género ambient y en su realización estuvieron involucrados terapeutas y neurólogos, con el objetivo de crear una experiencia sonora que redujera la presión sanguínea y bajara los niveles de cortisol.

'Electra' de Airstream también es una canción que puede ayudar a bajar la tensión y la ciencia la recomienda para encontrar tranquilidad. Funciona como herramienta poderosa para desconectar, ya que tiene un ritmo que genera paz. Posee algunos sonidos de agua, que también van de la mano con la calma.

'Mellomaniac (Chill Out Mix)' es una canción del productor de música trance y chill out DJ Shah. Roger-Pierre Shah es un músico y productor suizo-alemán conocido por su trabajo en la música trance y chill out. Este tema en particular es conocido por su estilo relajante y suave, perfecto para crear una atmósfera de calma.

'Watermark' es otra de las piezas musicales que producen tranquilidad, según la ciencia. Pertenece al álbum con el mismo nombre de la cantante irlandesa Enya, lanzado en 1988. Esta artista es conocida por su música New Age y su estilo único. En este caso, esta es una de sus canciones más icónicas y relajantes.

'Strawberry Swing' es un tema de la reconocida banda británica Coldplay. Fue lanzada como parte de su álbum "Viva la Vida or Death and All His Friends" en 2008. Se trata de una canción suave y melódica, cuya letra habla sobre la nostalgia y la imaginación. Es la única pieza musical con letra que nos transporta a la tranquilidad, según revelan los expertos.