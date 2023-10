Conoce el nuevo proyecto artístico de Leonardo DiCaprio qué te sorprenderá por completo

Leonardo DiCaprio suma otro desafío a su carrera artística pero del lado de productor y es qué el medio de comunicación, The Hollywood Reporter informó qué el actor de 'Los Asesinos De La Luna', está desde otro lugar al frente de 'Ozi: voice of the forest' y qué ya generó una gran revolución en el mercado.

Fuente: imagen - The Hollywood Reporter.

Primera foto de la película.

La película de la cuál aún no se saben grandes detalles, el equipo piso a modo de portada qué el film producido por Leonardo DiCaprio se venderá para Reino Unido y a la noticia le sumaron una de las fotografías perteneciente a esta nueva cinta.

Hasta ahora

Tal cómo cuenta el periodista de THR, Alex Ritman los actores y actrices de doblaje qué se sumaron al film animado son: Laura Dern, Amandla Sutherland, Dijimon Hounsou, Ru Paul, Dean Charles Chapman y Rachel Shelton, bajo la dirección Tim Harper.

Además han contando de qué va la trama: "sigue a una joven orangután que está separada de sus padres. Al crecer en un santuario de animales, usa sus habilidades de influencia para salvar a sus padres y a su hogar de la deforestación", se lee en la sinopsis qué pusieron los de THR. Además de tener ese 'golpe de realidad' respecto de los problemas ambientales, también se incluyen franjas del cambio climático creado por el meteorólogo, Ed Hawkins para qué entre en debate un tema qué afecta al planeta.

No es la primera vez qué Leonardo se involucra con el medio ambiente puesto qué estos últimos años ha utilizado su cuenta de Instagram para informar sobre varios aspectos qué afectan al planeta sea la forma en qué se castiga a la flora y la fauna o sobre el medio ambiente.