La tremenda indirecta de Shakira y Carlos Vives para Piqué

En el último tiempo, Shakira se ha posicionado en el centro de atención por diversas razones, pero este último fin de semana la cantante de Colombia se ha robado las miradas y fue por una divertida razón. Al parecer, la artista se presentó en un concierto de su compatriota y gran amigo, Carlos Vives y causó una gran sorpresa. No solo por acompañarlo en el escenario, sino porque los cantaron una de sus colaboraciones y le cambiaron la letra.

En 2017 Shakira y Carlos Vives lanzaron 'La Bicicleta', un tema alegre y divertido que se convirtió en un hit, de hecho estuvo en los primeros puestos de diferentes listas populares. Este último fin de semana, el cantante presentó uno de sus shows en Miami, así que su gran amiga decidió hacer una visita y se subió al escenario para cantar el hit de 2017.

Los cantantes disfrutaron de la compañía en el escenario. Imagen de Instagram @carlosvives.

En la letra original de la canción, Shakira cantaba: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa´ Barcelona". Como es de público conocimiento, la colombiana y Gerard Piqué se separaron en 2022, así que la artista decidió cambiarle la letra. Utilizó un truco inteligente para no mencionar al ex futbolista, así que en vez de decir Piqué lo sustituyó por "este tipo".

Mira el video

Shakira utilizó su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 89 millones de usuarios, para publicar un video del concierto. En el post se ve el detrás de escena del show y luego el momento cúlmine cuando la cantante salió al escenario y sorprendió a su amigo. En el pie del posteo la artista escribió: "Sorprendiendo a mi hermano @carlosvives en el escenario esta noche".

Por su lado, Carlos Vives decidió comentar el posteo de su amiga y le escribió: "Shak. Me puedo retirar, ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡QUE SORPRESA!". La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que miles y miles de sus fans llenaron el post de corazones, comentarios, emojis y reacciones.