Romina Malaspina lleva un vestido de espalda descubierta y conquista la red

En los últimos días, Romina Malaspina ha estado en el centro de la polémica, luego de que aportó su testimonio a la polémica Sofía Clerici y Martín Insaurralde, el ex Jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires. Al parecer, hace unas horas la ex 'Gran Hermano' volvió a dar que hablar, pero por razones diferentes, puesto que publicó un video que generó miles de suspiros.

En días recientes, Malaspina fue relacionada con Insaurralde, pero lo desmintió completamente cuando fue invitada a LAM, el programa de Ángel De Brito. Cuando el conductor le preguntó acerca de esta polémica ella respondió: "No, ni lo conozco a Martín". Acto seguido el periodista expresó: "¿Si aparecen pruebas lo confirmamos? Las busco", por lo que la mediática expresó: "Si aparecen pruebas obvio, pero no hay pruebas de verdad. Yo no saldría nunca con alguien de la casta".

Romina Malaspina participó en la edición 2015 de 'Gran Hermano'.

Por otro lado, la ex 'Gran Hermano' contó que una vez conoció a Sofía Clerici y vivió una "situación particular" con ella. Al parecer las modelos se encontraban en un boliche, cuando Clerici le regaló un champagne y le preguntó si quería irse para tener más intimidad, pero Malaspina no accedió. Según las revelaciones que hizo Romina en LAM, siente atracción por las mujeres, pero no se siente cómoda si la "encaran tan fuerte". Para finalizar, la mediática comentó: "Estaba saliendo del estacionamiento, me dio un beso. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado".

El posteo que encendió la red

Dejando de lado el escándalo mediático, hace unas horas, Romina se animó a compartir un clip en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 2,5 millones de seguidores. En el video se puede ver a la modelo presumiendo su figura perfecta y caminando por las calles de Buenos Aires.

Mira el video

En esta oportunidad, Malaspina lleva un mini vestido rosa con la espalda descubierta, con unas botas altas, un abrigo de cuero y un bolso a tono. Para complementar el look la mediática optó por joyas plateadas, una cadenita, una pulsera y unos aretes colgantes. Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios y 'likes' que le enviaron sus seguidores.